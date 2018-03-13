В Севастополе будут судить полицейского за торговлю сведениями об умерших

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Бывший заместитель начальника отделения полиции по Нахимовскому району Севастополя предстанет перед судом за получение взяток за информацию об умерших горожанах и данных об их родственниках, сообщила пресс-служба управления СК по региону.

Следствие установило, что сотрудник полиции города, имея свободный доступ к служебной информации о фактах смерти граждан, передавал владельцу ритуальной фирмы сведения об умерших и данные их родственников. Установлено, что за это он получал денежные средства. Данные использовались бизнесменом для того, чтобы предлагать родным умерших свои услуги.

"Следственными органами СК РФ по городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника ОП №1 "Северное" ОМВД России по Нахимовскому району. Он обвиняется в получении должностным лицом взятки за незаконные действия (ч.3 ст.290 УК РФ)", — сообщили в СК.

Преступление было выявлено во взаимодействии с сотрудниками управления ФСБ России по региону и службой собственной безопасности УМВД России. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в ведомстве.