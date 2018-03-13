В Севастополе будут судить полицейского за торговлю сведениями об умерших

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Бывший заместитель начальника отделения полиции по Нахимовскому району Севастополя предстанет перед судом за получение взяток за информацию об умерших горожанах и данных об их родственниках, сообщила пресс-служба управления СК по региону.
"Следственными органами СК РФ по городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника ОП №1 "Северное" ОМВД России по Нахимовскому району. Он обвиняется в получении должностным лицом взятки за незаконные действия (ч.3 ст.290 УК РФ)", — сообщили в СК.
Преступление было выявлено во взаимодействии с сотрудниками управления ФСБ России по региону и службой собственной безопасности УМВД России. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в ведомстве.