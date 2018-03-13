В Иркутской области загорелся гаражный бокс

ИРКУТСК, 13 мар – РИА Новости. Пожар в гаражном боксе на площади более тысячи квадратных метров тушат в городе Усть-Куте на севере Иркутской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону.

Сообщение о возгорание гаражного бокса по улице Советской поступило в экстренные службы города в 9 часов утра (04.00 мск) от очевидцев.

"На момент прибытия первого подразделения происходило горение кровли гаражного бокса на площади 1200 квадратных метров с частичным ее обрушением, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Внутри бокса предположительно находилась грузовая техника", — говорится в сообщении ГУМЧС.

По данным управления, к тушению пожара привлечены 32 человека и девять единиц техники. Борьбе с огнем препятствует отсутствие в районе пожара гидрантов. Вода доставляется водовозками из реки Куда, которая протекает в 5 километрах от места ЧП.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы города Усть-Кута на 15.00 (10.00 мск) горение локализовано, но не потушено. Из боксов, которым угрожал огонь, частично эвакуирована техника.

Причина возгорания будет устанавливаться экспертами после того, как огнеборцы полностью справятся с возгоранием.