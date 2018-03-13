Одному из подозреваемых в нападении на пермскую школу продлили арест

ПЕРМЬ, 13 мар — РИА Новости. Одному из напавших на пермскую школу подростков, заключенного под стражу в СИЗО, продлили арест на два месяца, сообщили РИА Новости в Мотовилихинском районном суде.

В январе в пермской школе произошла драка с поножовщиной, в которой пострадали учительница и ученики младших классов, всего 15 человек. Все они были госпитализированы, на сегодняшний день они уже выписаны из медицинских учреждений. Двое подозреваемых в нападении были задержаны и после лечения в больнице переведены в СИЗО. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

"Сегодня было принято решение о продлении срока ареста на два месяца для одного из подростков. По другому подозреваемому заседание пройдет позже", — сообщили агентству в районном суде.

Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".