Жителя Приморья, угрожавшего гранатой полицейским, задержали за кражу

ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Житель Приморья, который угрожал учебной гранатой полицейским, был неоднократно судим, в этот раз его задержали за кражу, сообщает краевое СУ СК РФ.
"В селе Новоникольск сотрудники полиции задержали гражданина, подозреваемого в краже. Однако последний, желая скрыться от правосудия, стал угрожать стражам порядка применением насилия, при этом в его руке находился предмет, похожий на гранату", — говорится в сообщении.
По данным СК, ранее задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.