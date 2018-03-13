Жителя Приморья, угрожавшего гранатой полицейским, задержали за кражу

ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Житель Приморья, который угрожал учебной гранатой полицейским, был неоднократно судим, в этот раз его задержали за кражу, сообщает краевое СУ СК РФ.

Ранее во вторник сообщалось, что приморец закрылся в машине и угрожал гранатой полицейским. Оказалось, что граната учебная. В СУ СК сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 318 "Применение насилия в отношении представителя власти".

"В селе Новоникольск сотрудники полиции задержали гражданина, подозреваемого в краже. Однако последний, желая скрыться от правосудия, стал угрожать стражам порядка применением насилия, при этом в его руке находился предмет, похожий на гранату", — говорится в сообщении.

По данным СК, ранее задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.