В Югре рабочий погиб при пожаре на месторождении нефти

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 мар — РИА Новости. Пожар на Варьеганском нефтяном месторождении в ХМАО произошел из-за выброса газа в ночь на вторник, погиб рабочий, еще двое получили ожоги, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"В ночь на 13 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в ходе ремонта скважины на Варьеганском месторождении произошел выброс газа, в результате которого загорелся подъемный агрегат на базе автомобиля "КрАЗ" и мачтовая установка для добычи нефти. От полученных термических повреждений один рабочий погиб, еще двое получили ожоги небольшой тяжести", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что следователи проводят проверку в связи с инцидентом, выясняют обстоятельства и причины происшествия.

"В рамках проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности при проведении работ на данном объекте. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавили в СУСК.