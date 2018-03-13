В Петербурге задержали женщину, подозреваемую в убийстве новорожденного

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге задержали женщину, подозреваемую в убийстве своего новорожденного сына, тело которого она выбросила в мусорный бак, сообщает пресс-служба городского управления СК.

"Подозреваемая 12 марта в квартире одного из домов по проспекту Мориса Тореза задушила чулком своего новорожденного сына, после чего с целью сокрытия преступления поместила тело ребенка в мусорный бак", — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об аресте подозреваемой и предъявлении ей обвинения.