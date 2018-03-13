В Череповце осудили мужчину, обнажавшегося на детских площадках

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Житель Череповца, обнажавшийся на детских площадках, получил семь лет колонии особого режима, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.

Ранее сообщалось, что следователи завершили расследование уголовного дела против жителя Череповца, в нетрезвом виде обнажавшегося перед детьми и подростками на детских площадках, а ранее уже судимого за домогательства в отношении ребенка.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с лишением права занимать должности в детских учреждениях сроком на 7 лет", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 18 мая прошлого года нетрезвый подсудимый, будучи осужденным в 2001 году за непристойные домогательства к ребенку, после освобождения из мест лишения свободы увидел на детской площадке во дворе жилых домов в Череповце детей 8-11 лет и обнажился перед ними. Спустя несколько дней, на другой площадке он совершил аналогичные действия в присутствии двух девочек, 8 и 10 лет, а также двух подростков постарше, 13 и 15 лет.

Испуганные дети сообщили полицейским о непристойном поведении мужчины, и тот был доставлен следователям СК РФ для разбирательства. По ходатайству следствия уже 25 мая прошлого года ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи отдела по расследованию особо важных дел регионального СУСК признали потерпевшими 10 детей, по делу проведен ряд психолого-психиатрических исследований, найдены и допрошены прямые и косвенные свидетели произошедшего, проведен весь комплекс следственных мероприятий, позволивших предъявить череповчанину обвинение в серии особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.