На Камчатке семилетний ребенок стал инвалидом после неудачной операции

ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. На Камчатке ребенок получил инвалидность после неудачной операции, сообщает краевой СК.

Как пишут местные СМИ, в результате извлечения ранее установленного шунта у семилетней девочки развилась дисфункция головного мозга, что привело к расстройству личности. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей".

Известно, что ребенка наблюдали и лечили в "Камчатской краевой больнице им. А. С. Лукашевского". Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к преступлению. Идет расследование.