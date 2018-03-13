18.6%Большими реальными сроками
32.2%Крупными штрафами и конфискацией имущества
3.3%Запретом занимать руководящие должности
22.4%Разве что высшая мера поможет
23.5%Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона
"По обвинению в посредничестве во взяточничестве под стражу взят генерал-майор полиции в отставке Виктор Трутнев, возглавлявший в прошлом УВД трех округов столицы и Московский уголовный розыск", — говорится в газете.
По данным издания, 57-летнего генерала заподозрили в причастности к вымогательству взятки в начале этого года. С санкции Московского гарнизонного военного суда (МГВС) дома у подозреваемого провели обыск, самого его несколько раз допрашивали. В разгар следственных действий генерал оказался в больнице, что в СК восприняли, как попытку уклониться от следствия.
"Дождавшись выписки господина Трутнева, следователи предъявили ему обвинение в совершении преступления <…> "посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере" и обратились в военный суд", — отмечает автор статьи.
В МГВС подтвердили, что в начале марта к ним поступило ходатайство об аресте Трутнева. Согласно официальному сайту суда, обращение было удовлетворено, а на днях обжаловано защитой генерала арестованного. Московский окружной военный суд рассмотрение жалобы пока не назначил.