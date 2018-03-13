Как, на ваш взгляд, нужно наказывать за взяточничество? Большими реальными сроками

Крупными штрафами и конфискацией имущества

Запретом занимать руководящие должности

Разве что высшая мера поможет

Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Результаты 18.6% Большими реальными сроками

32.2% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.3% Запретом занимать руководящие должности

22.4% Разве что высшая мера поможет

23.5% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

Генерал-майора полиции в отставке обвинили в вымогательстве денег у АО "Научно-исследовательский технологический институт им. П. И. Снегирева" — одного из ведущих предприятий по производству взрывателей для боеприпасов, пишет "Коммерсант"

"По обвинению в посредничестве во взяточничестве под стражу взят генерал-майор полиции в отставке Виктор Трутнев, возглавлявший в прошлом УВД трех округов столицы и Московский уголовный розыск", — говорится в газете.

По данным издания, 57-летнего генерала заподозрили в причастности к вымогательству взятки в начале этого года. С санкции Московского гарнизонного военного суда (МГВС) дома у подозреваемого провели обыск, самого его несколько раз допрашивали. В разгар следственных действий генерал оказался в больнице, что в СК восприняли, как попытку уклониться от следствия.

"Дождавшись выписки господина Трутнева, следователи предъявили ему обвинение в совершении преступления <…> "посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере" и обратились в военный суд", — отмечает автор статьи.

В МГВС подтвердили, что в начале марта к ним поступило ходатайство об аресте Трутнева. Согласно официальному сайту суда, обращение было удовлетворено, а на днях обжаловано защитой генерала арестованного. Московский окружной военный суд рассмотрение жалобы пока не назначил.

По версии следствия, в прошлом году при проверке в Балашихе АО "НИТИ им. П. И. Снегирева" сотрудники УФСБ выявили нарушения, связанные с оформлением сотрудников. Сообщив директору НИТИ Игорю Григорьеву, что он может стать фигурантом уголовного дела, проверяющие предложили "замять историю" в обмен на "несколько миллионов рублей" за каждое нарушение. Григорьев обратился в управление собственной безопасности ФСБ, после чего под контролем его сотрудников через посредников передал заместителю начальника 7-го межрайонного управления УФСБ полковнику Алексею Круглову три миллиона рублей. Помимо Круглова, фигурантами расследования стали начальник отделения УФСБ по Балашихе Денис Семенов, оперативники Роман Надеждин, Алексей Винокуров и Артур Юсуфов. Все они признали вину, а также дали показания против Трутнева, выступавшего в роли посредника.