В Сургуте заключили под стражу мужчину, зарезавшего посетителя ТЦ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 мар — РИА Новости. В Сургуте взят под стражу местный житель, зарезавший в минувшие выходные посетителя торгового центра, сообщает во вторник пресс-служба городского суда.

Инцидент произошел 10 марта в торговом центре "Аура". По данным следствия, один из посетителей напал с ножом на другого, в результате чего пострадавший скончался. Практически сразу после случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", при этом, как сообщали РИА Новости в окружном следственном управлении, нападавший сам пришел в полицию с повинной.

"Сургутским городским судом ХМАО — Югры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Республики Дагестан, обвиняемого органами предварительного расследования в том, что 10 марта 2018 года, находясь… в торговом центре "Аура", нанес потерпевшему множественные ножевые ранения в грудную клетку, от которых он скончался", — говорится в сообщении суда.

В пресс-службе следственного управления ранее заявляли, что участники конфликта были знакомы. Как отмечали в ведомстве, подозреваемый в совершении убийства дал признательные показания. По словам источника РИА Новости в экстренных службах города, предполагается, что конфликт между молодыми людьми мог разгореться из-за девушки.