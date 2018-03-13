В Петергофе обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Взрывотехники ОМОН Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти обследовали и изъяли 23-миллиметровый снаряд, найденный на приусадебном участке в Петергофе, сообщили в региональной пресс-службе ведомства.

"12 марта, в 13.50 в дежурную часть поступило сообщение о том, что житель одного из частных домов на Цветочной улице в городе Петергофе при производстве земляных работ по расчистке своего участка обнаружил предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны. Место обнаружения опасного предмета было огорожено. По указанному адресу незамедлительно выехала дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии", — говориться в сообщении.

По информации пресс-службы, осмотрев найденный боеприпас, специалисты ОМОН установили, что это 23-миллиметровый учебный, то есть без боевого заряда, снаряд от советской авиационной пушки ВЯ-23.

"Опасности снаряд не представлял и был изъят для утилизации", — добавили в пресс-службе.