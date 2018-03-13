Во Владивостоке два самолета не смогли приземлиться из-за тумана

ВЛАДИВОСТОК, 13 мар — РИА Новости. Самолеты из Москвы и Новосибирска не смогли приземлиться во Владивостоке из-за сильного тумана, поэтому отправились в Хабаровск, рассказали РИА Новости в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток.

"Два самолета S7 и "Аэрофлот" из Новосибирска и Москвы из-за метеоусловий отправили в запасной аэропорт в Хабаровск, но они уже прибыли", — рассказали в пресс-службе.

В расписании на сайте аэропорта сообщается, что по плану самолет из Москвы должен был приземлиться во Владивостоке в 7.40 по местному времени (00.40 мск), в результате приземлился в 13.21 (6.21 мск), прибытие самолета из Новосибирска планировалось в 8.05 (01.05 мск), по факту — 14.01 (7.01 мск). Также указано, что отправление в Преображение, Дальнегорск, Москву и Хабаровск задерживается. В пресс-службе уточнили, что другие рейсы задерживаются тоже из-за тумана.

Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь волейбольного клуба "Приморочка", игроки которого находились в самолете из Москвы, воздушное судно прибыло в Хабаровск около 10.00 по местному времени (3.00 мск), пассажиров никуда не выпускали.