Во Владивостоке затонул плавучий док

ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Плавучий док затонул у причала "Дальзавода" во Владивостоке, пострадавших и разлива топлива нет, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

"Док затонул из-за поступления воды в корпус ночью 12 марта в ОАО "Дальзавод" у причала, арендуемого компанией "Римско". Док, принадлежащий компании "Инто", лег на грунт. Пострадавших нет, разлива топлива нет, так как в доке ничего не было. Все суда, находящиеся рядом, заранее увели", — сообщил собеседник.

По его словам, судовладелец планирует подъем судна.