МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Андрей Григорьев. Верховный суд Республики Крым освободил бывшего лидера организованной преступной группировки (ОПГ) "Башмаки" Александра Данильченко, хотя следователи доказали его причастность к убийствам и бандитизму. О том, чем запомнилась одна из самых жестоких крымских банд, почему экс-силовики недовольны решением суда и обжалует ли его прокуратура, — в материале РИА Новости.
На свободу с чистой совестью
Уголовные дела в отношении "башмаков" расследовали больше года. В итоге Кожухаря и Данильченко признали виновными по всем трем статьям. Однако в колонию на 11 лет отправился только Молдаван. "Данильченко освободили от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, — объяснили РИА Новости в крымском Верховном суде. — Мера пресечения в виде заключения под стражу в его отношении была отменена".
Это вызвало возмущение в правоохранительных органах. "Весь полуостров знает, чем занималась банда "Башмаки" под руководством ее лидеров, это жестокие убийства и вымогательства. Таким приговором Верховный суд Республики Крым, конечно, жертвует авторитетом ведомства в глазах крымчан, которые хорошо помнят своих кровавых "героев" в лицо, — написала бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в фейсбуке. — Освободив сегодня из-под стражи основного лидера и руководителя кровавой банды и оправдав его по фактам умышленных убийств 13 человек, суд дал крымчанам возможность сравнить и поразмыслить над тем, как легко крымская Фемида выносит приговоры о лишении свободы обычным гражданам, не имеющим на счету десятки трупов начиная с 1990-х годов. Иными словами, оказавшись на скамье подсудимых за обычное преступление (например, мошенничество, уклонение от уплаты налогов, незаконное предпринимательство), люди быстрее попадают в тюрьмы, нежели "махровые" лидеры ОПГ".
Спортсмены-рэкетмены
Молдаван познакомился с Данилой еще в институте, где они вместе учились на спортивном факультете. Первый серьезно занимался борьбой, второй — боксом. В смутные годы перестройки оба примкнули к ОПГ "Башмаки", которую возглавлял Виктор Башмаков, бывший водитель Симферопольского винного завода. Возможно, Виктор до сих пор развозил бы вино, если бы не приглашение авторитета Александра Ткачева по кличке Сахан устроиться к нему личным шофером. Со временем Башмаков сменил "баранку" на рэкет. Причем крышевал не только бизнесменов, но и своих бывших коллег по цеху — дальнобойщиков. После гибели Сахана Башмаков возглавил банду, занявшись в том числе заказными убийствами.
Работавшие в то время силовики отмечают, что мафиозный спрут "башмаков" опутал всю территорию Крыма. "Представители этой группировки присутствовали в каждом городе, постоянно работали различные бригады, — рассказал РИА Новости бывший начальник убойного отдела МВД по Республике Крым Александр Титов. — Практически через день наши оперативники выезжали на новые заказные убийства".
Пожизненная воля
Одно из самых громких убийств "башмаки" совершили в 1995-м. Жертвами стали члены семьи другого криминального лидера Олега Дзюбы (считается, что именно он отдал приказ ликвидировать Башмакова). Сначала бандиты убили его дочь и сына, а затем жену. Не выдержав потрясения, Дзюба покончил с собой. Однако есть версия, что авторитет инсценировал свою смерть, а сам по поддельным документам уехал за границу.
На счету кровавой группировки убийства конкурентов из других ОПГ, успешных бизнесменов и влиятельных политиков. Только по официальным данным, "башмаки" совершили 15 убийств, по неофициальным — гораздо больше. За ОПГ, наводнившие Крым, силовики плотно взялись в начале нулевых. На полуострове развернулась настоящая охота за лидерами и особо активными участниками банд.
Кожухаря и Данильченко в 2006-м объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. Однако задержать криминальных авторитетов удалось лишь спустя 10 лет. Кожухарь сменил фамилию и стал Копетинским. Оба бандита обосновались в Симферополе и даже каким-то образом заняли приличные спортивные должности. Так, Копетинский возглавил общественную организацию "Федерация вольной борьбы Республики Крым", а Данильченко до сих пор числится вице-президентом крымской Федерации бокса. И вот Данильченко снова на свободе. Хотя некоторые другие члены известной ОПГ получили пожизненные сроки.