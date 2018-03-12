В Краснодаре специалисты почти разобрали кровлю дома, где произошел взрыв

КРАСНОДАР, 12 мар — РИА Новости. Специалисты к вечеру понедельника демонтировали несколько поврежденных плит перекрытия и практически завершили разбор кровли в подъезде краснодарской пятиэтажки, где в субботу утром произошел взрыв газа, сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее сообщалось, что утром в субботу бытовой газ взорвался в пятиэтажном жилом доме на улице Славянская, пожара после ЧП не было. МЧС информировало, что частично обрушилась стена на пятом и четвертом этажах. Повреждена часть кровли над пятым этажом. Были эвакуированы 30 человек. Погибших нет, пострадали семь человек, среди которых дети 9 и 12 лет.

По факту ЧП следственные органы завели уголовное дело. С воскресенья идет демонтаж аварийных конструкций здания. К настоящему моменту расселены жители третьего и четвертого подъездов дома. Всем, кому необходимо, предоставлена возможность проживания в гостинице "Кавказ" и трехразовое питание.

"К вечеру сегодняшнего дня демонтированы три плиты перекрытия, разобрана кирпичная кладка на кровле, практически завершен демонтаж самой кровли и поврежденных конструкций пятого этажа. Все эти работы выполнены в максимально оперативном режиме, в строгом соответствии с рекомендациями экспертов", — приводятся в сообщении слова замглавы Краснодара Владислава Ставицкого, который курирует проведение работ.

Отмечается, что во вторник, после завершения демонтажа, будет производиться уборка территории, затем специалисты продолжат обследование дома, чтобы составить рекомендации по его дальнейшему ремонту.