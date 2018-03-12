Дагестанский полицейский, грубо обращавшийся с ребенком, получил выговор

МАХАЧКАЛА, 12 мар — РИА Новости. МВД провело служебную проверку после опубликования видео в соцсетях, на котором полицейский бьет ребенка в Дагестане, сотруднику объявлен выговор, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по республике.

В соцсетях опубликовали видео, на котором мужчина в форме полицейского ударил ребенка и пытался затолкать его в машину. На кадрах запечатлено, как трое несовершеннолетних стоят на проезжей части дороги, к ним приближается легковой автомобиль. Между пассажиром авто и подростком завязывается перепалка, затем из машины выходит полицейский и пытается затолкать одного из мальчиков в автомобиль, но позже отпускает.

"Проведена служебная проверка, по результатам которой сотруднику полиции вынесено дисциплинарное взыскание в виде выговора за грубое допущение невежливого обращения гражданина, общение с ним в грубой форме", — рассказал собеседник агентства.