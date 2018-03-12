Тело сорвавшегося в ущелье горнолыжника нашли на Эльбрусе, сообщили в МЧС

НАЛЬЧИК, 12 мар – РИА Новости. Спасатели обнаружили тело горнолыжника, который сорвался в ущелье, катаясь на Эльбрусе, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

Ранее сообщалось, что в 14.50 мск в понедельник поступило сообщение от очевидца, что на горе Эльбрус на высоте 3700-3800 метров горнолыжник сорвался в ущелье Гара-Баши. На его поиски выдвинулись семеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Спасатели обнаружили тело спортсмена на высоте 3900 метров. Погибшего спустили в поселок Терскол, где в ближайшее время передадут сотрудникам оперативно-следственной группы", — сказал Беров.

Он также отметил, что личность погибшего пока не установлена. "Известно лишь, что спортсмен катался вне трассы", — добавил собеседник агентства.