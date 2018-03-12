В Алтайском крае столкнулись автобус и грузовик

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Алтайском крае, пострадали 6 человек, их жизни ничего не угрожает, сообщает региональное управление СК РФ в понедельник.

"Двенадцатого марта 2018 года около 17.00 на федеральной автомобильной дороге Р-256 в Первомайском районе водитель рейсового автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовым автомобилем. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 6 человек", — говорится в релизе.

Водитель автобуса и еще два пассажира госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

"По данному факту… проводится доследственная проверка", — отметили следователи.

