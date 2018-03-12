Мосгорсуд отказался освободить трех фигурантов "кокаинового дела"

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник оставил до середины апреля под арестом трех фигурантов дела о контрабанде аргентинского кокаина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционные жалобы защитников — без удовлетворения", — огласил решение судья.

Сами фигуранты и их защитники обосновывали необходимость перевести их под домашний арест имеющимися заслугами (один из фигурантов – бывший подводник, награжденный, по словам адвоката, именными часами) и сотрудничеством со следствием (они пытались выманить предполагаемого организатора контрабанды Андрея Ковальчука в Россию, но тщетно).

В ходе масштабной совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.

По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, поиск других фигурантов продолжается. Предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук арестован в Германии, власти будут решать, экстрадировать ли его в Россию.

В своем выступлении адвокат Иштимира Худжамова пояснил, что 388 килограммов кокаина в 12 чемоданах обнаружили в посольстве РФ в Аргентине, наркотики передали жандармерии, а муляжи направили в Россию на базу МИД. "Вместо раскрытия преступления правоохранительные органы начали искать, кому можно эту контрабанду передать. Так можно любого человека попросить перенести сумку через дорогу, а там окажутся наркотики", — сказал адвокат Дмитрий Миненко.

Он пояснил, что предполагаемый организатор контрабанды Андрей Ковальчук предложил его подзащитному "купить кофе и заработать деньги за перепродажу". Но, когда он приехал на базу МИД за "кофе", то был задержан, а в чемоданах оказались муляжи наркотиков.

"Мой подзащитный не знал, что в коробках находятся какие-либо наркотики. У него не могло быть и мысли, что на территории МИД могут быть какие-либо наркотики, это же просто немыслимо", — сказал адвокат Андрей Шилаев.

По словам обвиняемых, Ковальчук ввел в их заблуждение, предложив заработать. Ковальчук, отметили они, представлялся и работником посольства, и сотрудником спецслужб. "В консульский отдел он заходил, как к себе домой", — заявил Калмыков.

Ранее официальным представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявляла, что предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины в РФ Андрей Ковальчук никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских диппредставительствах за рубежом.