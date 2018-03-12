В Краснодаре начался демонтаж конструкций дома, где произошел взрыв

КРАСНОДАР, 12 мар — РИА Новости. Основные работы по демонтажу аварийных конструкций дома в Краснодаре, где произошел взрыв, начались, после демонтажа эксперты дадут окончательные рекомендации по дальнейшей эксплуатации дома, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Ранее сообщалось, что утром в субботу бытовой газ взорвался в пятиэтажном жилом доме на улице Славянская, пожара после ЧП не было. МЧС информировало, что частично обрушилась стена на пятом и четвертом этажах. Повреждена часть кровли над пятым этажом. Были эвакуированы 30 человек. Погибших нет, пострадали семь человек, среди которых дети 9 и 12 лет. По факту ЧП следственные органы возбудили уголовное дело. К настоящему моменту расселены жители третьего и четвертого подъездов дома. Всем, кому необходимо, предоставлена возможность проживания в гостинице "Кавказ" и трехразовое питание.

"В четвертом подъезде пятиэтажного дома по улице Славянской, 75 … начались основные работы по демонтажу аварийных конструкций", – говорится в сообщении. Отмечается, что процесс курирует замглавы города Владислав Ставицкий.

"К настоящему моменту специализированной компанией проведен комплексный анализ повреждений, составлен акт и рекомендации по демонтажу аварийных конструкций. В строгом соответствии с этими рекомендациями ведутся работы специальной бригадой, состоящей из сотрудников МЧС и компании, у которых есть опыт проведения таких работ", — приводятся слова Ставицкого.

По данным замглавы, уже убрана часть кирпичной кладки на кровле, рабочие приступили к разбору самой кровли. Как отмечают власти, после того, как пострадавшие конструкции будут разобраны и демонтированы, эксперты продолжат обследование дома и дадут окончательные рекомендации по его дальнейшему ремонту и эксплуатации.