Житель Кемерово выстрелил в "подрезавшего" его водителя

КЕМЕРОВО, 12 мар — РИА Новости. Полицейские в Кемерово разбираются в обстоятельствах вооруженного дорожного конфликта, в ходе которого один из водителей выстрелил в другого за то, что тот "подрезал" его иномарку, сообщает в понедельник региональный главк МВД.
"В результате словесная перепалка переросла в конфликт со стрельбой. Стражи порядка изъяли у водителя Honda травматический пистолет, затем доставили стрелка в отдел полиции для разбирательства. Он пояснил, что манера езды оппонента привела его в ярость", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, потерпевшему оказали необходимую медицинскую помощь, в настоящее время он проходит амбулаторное лечение. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", санкции которой предусматривают до 2 лет лишения свободы.