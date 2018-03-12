ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Правоохранительные органы в Тюмени разыскивают мужчину, надругавшегося над девочкой 2009 года рождения, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по области.

"В вечернее время 10 марта 2018 года в подъезде дома №51 по улице Олимпийская города Тюмень неизвестный мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки 2009 года рождения. После совершения преступления мужчина скрылся. По данному факту следственными органами СК РФ по Тюменской области возбуждено и расследуется уголовное дело", — говорится в сообщении.

На основании показаний ребенка составлен фоторобот преступника. Приметы: на вид 30-35 лет, рост — около 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, средней длины. На момент совершения преступления был одет в удлиненную темную куртку с капюшоном, джинсы синего цвета, ботинки темного цвета.

СУСК просит всех, кто опознал этого человека, стал очевидцем преступления, либо владеет другой значимой для следствия информацией, позвонить по телефонам: 8-904-491-43-25 (оперативный дежурный следственного управления), 112 или 02.