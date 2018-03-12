В Таганроге возбудили дело после массового отравления таллием на заводе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар — РИА Новости, Иван Капустин. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" после массового отравления токсичным таллием на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г.М. Бериева.

Обращения в больницы от сотрудников авиазавода с различными жалобами начали поступать с ноября 2017 года. Отравление именно таллием у работников было выявлено в январе 2018 года. При этом по словам главного врача городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрия Сафонова, отсрочки в получении специализированной медпомощи ни у кого из пациентов не произошло. По словам главы Таганрога Андрея Лисицкого, факт отравления зафиксирован у 27 сотрудников. На авиазаводе взяты пробы воздуха, почвы и воды. Источник отравления пока не выявлен. Результаты исследований отправили в правоохранительные органы. На заводе заявляют, что помогают материально пострадавшим от отравления, однако некоторые госпитализированные сотрудники не подтверждают это.

"По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", — пояснил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону.

Как рассказали РИА Новости в ТАНТК, на территории комплекса ужесточили контроль за питьевой водой, которая добывается из собственной скважины. При этом главный государственный санитарный врач по Таганрогу, Неклиновскому, Матвеево-Курганскому и Куйбышевскому районам Сергей Мусиенко заявил журналистам, что по результатам экспертизы нельзя сказать, что сама вода, оборудование для ее очистки или емкости, в которых она доставлялась до сотрудников, стали источниками заражения. В самих помещениях, где работали пострадавшие, было зафиксировано превышение по таллию. Генеральный конструктор предприятия Юрий Грудинин в свою очередь сообщил, что данный инцидент является бытовым конфликтом, однако не стал пояснять свои слова, сославшись на проводимое расследование.

Пострадавшие сотрудники завода заявили РИА Новости, что после отравления таллием у них наблюдаются ухудшение зрения, выпадение волос, тремор рук, изменения цвета лица, сильные боли. У некоторых произошло онемение нижних конечностей, и они не могут самостоятельно передвигаться. По информации завода и регионального управления Роспотребнадзора, таллий не используется в производстве на территории ТАНТК имени Бериева. Лисицкий позже уточнил, что с таллием не работает ни одно из предприятий Таганрога.