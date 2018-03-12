Фигурантов "кокаинового дела" проверили на вменяемость

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Следствие проверило на вменяемость фигурантов дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Москву, заявил в Мосгорсуде обвиняемый Владимир Калмыков.

"Я уже три месяца нахожусь в СИЗО. За это время нам провели психиатрическую экспертизу, перепредъявили обвинение. Сейчас мы дожидаемся экспертизы очных ставок", — сказал он.

Обвиняемые находятся в СИЗО-5.

По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, следователи продолжают поиск других фигурантов. Решение об аресте трех обвиняемых было вынесено еще 13 декабря прошлого года, однако журналистам о нем стало известно только после того, как российские и аргентинские власти рассказали об этой крупной спецоперации. Фигурантам предъявлены обвинения в покушении на незаконный оборот и контрабанду наркотиков.