Фигуранты "кокаинового дела" назвали случившееся провокацией

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Фигуранты дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Москву считают случившееся провокацией, сказано в материалах дела, оглашенных в Мосгорсуде.
Мосгорсуд в настоящее время рассматривает просьбу о смягчении меры пресечения.
Аргентинские власти ранее сообщили, что в ходе совместной операции спецслужб России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву 389 килограммов кокаина и задержать в Аргентине несколько человек, в том числе сотрудника местной полиции и выходца из России. Чемоданы с наркотиками нашли на территории посольства России, причем о находке аргентинской полиции сообщили сами российские дипломаты.
Ранее официальным представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявляла, что предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины в РФ Андрей Ковальчук, который был ранее арестован в Германии, никогда не работал в министерстве иностранных дел или в российских диппредставительствах за рубежом.