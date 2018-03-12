Суд вынес приговор по делу о нападении на охрану Красноуральского химзавода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Приговор по делу о нападении на охранников Красноуральского химического завода (КХЗ) вынесен в Свердловской области, сообщает в понедельник региональная прокуратура.

По данным ведомства, по делу проходили местные жители Игорь Болдуев, Дмитрий Дронов, Вячеслав Осадчук и Рустам Фазулянов. По информации прокуратуры, они вместе со своим товарищем, который в дальнейшем избежал наказания в силу примирения с пострадавшей стороной и возмещения ущерба, 13 января 2017 года, вооружившись обрезом, пневматическим пистолетом, битой и железной трубой, проникли на территорию КХЗ и избили троих охранников. Все пятеро были задержаны.

"Красноуральский городской суд назначил Игорю Болдуеву наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Дмитрию Дронову – 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Вячеславу Осадчуку – 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, Рустаму Фазулянову – 10 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — сообщает прокуратура, уточняя, что приговор в законную силу на данный момент еще не вступил.

Как уточняет областная прокуратура, осужденные, в зависимости о роли каждого, обвинялись по статьям 115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), 118 (Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух и более лиц) и 222(Незаконные хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ.