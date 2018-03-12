В Калуге проверяют данные о гибели мужчины, к которому долго ехала скорая

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Следователи проверяют сообщения СМИ о том, что пенсионер в Калуге скончался в связи с приездом "скорой помощи" только через 40 минут после вызова, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"Следователи СКР в Калуге проводят проверку по факту смерти мужчины 10 марта на улице Жукова. В ряде СМИ появилась информация о том, что бригада экстренной медицинской помощи прибыла лишь через 40 минут после вызова", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства происшествия и дана правовая оценка действиям работников медицинской службы.