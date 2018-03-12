В Кировской области после пожара в квартире обнаружили тела трех человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мар — РИА Новости. Следственные органы СК РФ по Кировской области проводят проверку по факту обнаружения тел трех человек после тушения пожара в селе Монастырское, сообщили в СК РФ по региону.

Пожар произошел в одной из квартир деревянного одноэтажного дома, расположенного в селе Монастрыское, 10 марта. После локализации огня были обнаружены тела трех человек 1979, 1978 и 1988 годов рождения. По предварительным данным, в квартире проживали супруги, а также их приятельница 1988 года рождения. Все они злоупотребляли спиртными напитками, курили в квартире.

"Дом выгорел изнутри практически полностью, остался лишь фасад здания. По предварительным данным, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — рассказала РИА Новости старший помощник СУСКР по Кировской области Елена Феник.