В Ингушетии завели дело против боевика, воевавшего в Сирии

НАЛЬЧИК, 12 мар – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении жителя республики, подозреваемого в том, что он уже более трех лет воюет в Сирии на стороне террористов, сообщает региональное СУ СК РФ.
По информации следствия, находясь в рядах данной организации, мужчина принимает активное участие в боевых действиях против правительственных сил Сирии в целях, противоречащих интересам Российской Федерации и до настоящего времени не предпринял меры к добровольному прекращению участия в террористической организации.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической" УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.
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