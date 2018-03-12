Суд в Подмосковье вынес приговор первому фигуранту дела Исмаилова

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Красногорский суд Московской области приговорил к 13 годам заключения Мехмана Керимова, признав его виновным в убийстве, организатором которого следствие считает бывшего владельца закрытого Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"Суд приговорил Керимова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима", — сказала она. Пресс-секретарь уточнила, что подсудимый полностью признал вину, его дело рассмотрели в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей, что является смягчающим обстоятельством.

Исмаилову заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 и частью 3 статьи 222 УК РФ (убийство и незаконный оборот оружия).

По данным следствия, он является организатором убийства двух предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева, совершенного в прошлом году. План совершения преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем преступления выступил Мехман Керимов. Как установили следователи, 15 мая 2016 года на Новорижском шоссе, находясь в салоне автомобиля, Керимов выстрелил из пистолета в двоих потерпевших, которые скончались от полученных травм. Рафик Исмаилов, согласно договоренности с братьями, забрал Керимова с места преступления, после чего соучастники помогли ему скрыться, а также спрятать орудие преступления.

На данный момент Рафик Исмаилов арестован, в отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующие материалы для организации международного розыска обвиняемого Тельмана Исмаилова по линии Интерпола направлены в Генпрокуратуру РФ.