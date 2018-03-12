Пенсионерка из Новокузнецка отдала деньги мошенникам, запугавшим ее раком

КЕМЕРОВО, 12 мар — РИА Новости. Пожилая жительница Новокузнецка перевела мошенникам 124 тысячи рублей, поверив, что больна раком и за эти деньги сможет получить редкое лекарство, сообщает в понедельник главк МВД по Кемеровской области.

По данным ведомства, на домашний телефон 79-летней потерпевшей позвонила неизвестная и представилась работницей местной поликлиники.

"Аферистка сообщила, будто по результатам анализа установлено, что у новокузнечанки последняя стадия рака крови. Также она убедила пенсионерку, что той срочно требуется редкое дорогостоящее лекарство. Оно якобы распределялось лично директором института, где было изобретено. Со слов мошенницы, на всю страну было выделено только четыре упаковки такого препарата, и одну из них она предложила купить новокузнечанке", — говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, после этого разговора пенсионерка, опасаясь за свою жизнь, перевела на указанный ей номер счета 124 тысячи рублей. Лже-сотрудница медицинского учреждения перезвонила своей жертве и сказала, чтобы та готовилась к госпитализации. Вернувшись домой, потерпевшая рассказала о произошедшем своей родственнице, которая позвонила в поликлинику, где ее заверили, что у пенсионерки нет рака.

Обманутая горожанка сообщила о мошенничестве в полицию. По данному факту проводится доследственная проверка. Сотрудники уголовного розыска устанавливают подозреваемых и уже выяснили, что переведенные жительницей Новокузнецка деньги были обналичены в Москве.

Кузбасские полицейские призывают жителей быть бдительными. "Чтобы не стать жертвами преступников, никогда не приобретайте у посторонних медицинские приборы или препараты. Помните: любой курс терапии назначается только лечащим врачом", — отметили в ГУМВД.