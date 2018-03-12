Жительница Пермского края объявила себя мертвой, чтобы не платить алименты

ПЕРМЬ, 12 мар — РИА Новости. Жительница города Чусовой Пермского края решила притвориться мертвой, чтобы не выплачивать накопленный по алиментам долг, сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю.

Три ребенка 13, 11 и 9 лет попали к опекунам после того, как их родных родителей лишили родительских прав. Незарегистрированные в официальном браке отец с матерью злоупотребляли алкоголем, не имели постоянного заработка и не исполняли свои обязанности. После того, как детей забрали из семьи, суд обязал родителей выплачивать алименты на содержание подростков до достижения ими совершеннолетия, но выполнять свои обязанности они не спешили.

"Нерадивые родители накопили задолженность на сумму около 460 тысяч рублей. В ходе работы по исполнительным производствам судебному приставу поступила информация, что должница скончалась" — говорится в сообщении.

Отец детей скрылся, но после розыскных мероприятий его удалось найти. При осмотре нового места жительства должника инспекторы обнаружили живой и объявленную мертвой мать троих детей.

По данным службы, после встречи с приставами отец семейства нашел постоянную работу, а мать на данный момент борется с алкоголизмом и ищет место для трудоустройства.