СК начал проверку после смерти младенца в рязанском роддоме

ВОРОНЕЖ, 12 мар — РИА Новости. Следствие проверяет обстоятельства смерти младенца в одном из роддомов Рязани, сообщило в понедельник региональное управление СК РФ.

Информация о трагедии появилась утром 12 марта на портале YA62.ru, куда обратился отец девочки. По словам мужчины, роды у его жены продолжались почти сутки, при этом врачи роддома не предложили сделать кесарево сечение, и женщина рожала сама.

"По утверждению отца ребенка, сообщившего рязанскому порталу о трагическом случае, врачи роддома ненадлежащим образом оказали его супруге медицинскую помощь, в результате чего девочку не смогли спасти. По данному факту… организована доследственная проверка", — говорится в сообщении следствия.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям медработников.