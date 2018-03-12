Свидетель рассказал, как полковник Максименко использовал свое влияние

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Обвиняемый во взятках начальник Управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко использовал свое влияние для сведения счетов, заявил в Мосгорсуде свидетель — начальник оперативно-розыскной части (ОРЧ) №5 по Санкт-Петербургу и Ленобласти Роман Полозаев.
"Мы проводили оперативное сопровождение достаточно большого количества уголовных дел Следственного комитета (по Санкт-Петербургу). И была достаточно общая, в том числе в СК, информация, что Максименко давит на руководство СК, оказывает давление на решения, которые ему не угодны", — утверждает свидетель.
Полозаев – один из участников запутанной истории о "пропаже часов" у бизнесмена Бадри Шенгелии, который утверждает, что дорогой аксессуар у него украли оперативники ОРЧ №5. На тот момент Полозаев служил там заместителем начальника, а за прошедшие годы вырос до начальника.
По заявлению Шенгелии в его отношении была организована служебная проверка, а впоследствии по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следствие по делу Максименко заявляет, что за "лоббирование" этого решения Максименко получил от Шенгелии 50 тысяч долларов. Сам полковник все отрицает.
По мнению свидетеля, "никакой кражи часов не было", а эту "ситуацию использовали сотрудники ГУСБ "Запад" (МВД РФ), чтоб свести с ним счеты, в том числе при помощи возможностей Максименко". У Шенгелии же, по утверждению полицейского, никакие драгоценности и дорогие аксессуары не изымались.
"Как потом выяснил я из материала, сотрудники ГУСБ "Запад" прослушивали мой телефон, один из разговоров был неправильно интерпретирован, будто бы я забрал часы у Бадри в качестве санкции (наказания). Сотрудники ГУСБ использовали это, склонили Бадри написать заявление и начали эту ситуацию раскачивать", — заявил Полозаев.
При этом свидетель не смог пояснить, кто именно желал свести счеты с ним таким образом.
Ранее в Мосгорсуде дал показания сам Шенгелия, заявивший, что "до возбуждения дела по часам хотели возбудить дело на Полозаева, чтобы потом через него выйти на (руководителя ГСУСК по Санкт-Петербургу генерала Александра) Клауса". По утверждению Шенгелия, у Максименко с Клаусом был некий конфликт.