Обвиняемого в убийстве семьи в Крыму взяли под стражу

Следственные действия с обвиняемым в жестоком убийстве семьи Ларьковых в Крыму. 12 марта 2018

Следственные действия с обвиняемым в жестоком убийстве семьи Ларьковых в Крыму. 12 марта 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Обвиняемому в убийстве семьи из трех человек в Крыму избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Как сообщалось ранее, родители с дочерью уехали из дома 23 февраля на машине Chevrolet Lanos и пропали. Спустя почти две недели машину с погибшей семьей нашли в заливе на глубине 2,5 метра в районе завода "Залив". Седьмого марта по подозрению в совершении данного преступления задержан житель города Керчи.

"По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выясняются все обстоятельства произошедшего, а также проверяется причастность обвиняемого к совершению других преступлений", — говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в убийстве более двух лиц, малолетнего, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем.

По данным следствия, мужчина совершил убийство семьи Ларьковых, произведя в супругов выстрелы из пистолета Макарова, после чего с целью сокрытия следов преступления столкнул автомобиль в водоем.

"Преступление обвиняемый совершил по заранее подготовленному плану из корыстных побуждений, желая завладеть денежными средствами потерпевших", — отметили в ведомстве.