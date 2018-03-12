Под Петропавловском-Камчатским несколько военнослужащих пострадали в ДТП

ХАБАРОВСК, 12 мар — РИА Новости. Несколько военнослужащих пострадали в ДТП с КамАЗом под Петропавловском-Камчатским, они госпитализированы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"Водитель автомобиля КамАЗ одной из воинских частей Восточного военного округа, двигаясь по дороге общего пользования Петропавловск-Камчатский – поселок Радыгина, в результате неблагоприятных погодных условий не справился с управлением и допустил съезд на обочину и опрокидывание. В результате ДТП несколько военнослужащих, находившихся в кузове автомобиля, получили ушибы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие доставлены в военное медицинское учреждение, где им оказана квалифицированная помощь. Подчеркивается, что жизни военнослужащих ничего не угрожает.

Комиссия командования Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту ДТП.