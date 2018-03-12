В Сыктывкаре проверяют данные о мальчике, гулявшем босиком на морозе

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Следственный комитет РФ в Сыктывкаре разбирается, кто пустил шестилетнего мальчика гулять без обуви по улице в 10-градусный мороз, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"Шестилетний мальчик без обуви гулял по улице в 10-градусный мороз в Сыктывкаре. Ребенка обнаружили местные жители, которые вызвали спасателей и скорую помощь", — говорится в сообщении.

Следователи выясняют, как мальчик оказался на улице в таком виде и где были его родители. Отдельно предстоит установить, в каких условиях, в целом, воспитывается ребенок.

Если будет найден состав преступления, будет возбуждено уголовное дело.