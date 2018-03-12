В Бурятии ребенок погиб после падения в кастрюлю с кипятком

КРАСНОЯРСК, 12 мар — РИА Новости. Следователи в Бурятии выясняют обстоятельства гибели трехлетнего мальчика, который упал в кастрюлю с кипящей водой, а мать вместо того, чтобы доставить ребенка в больницу, пыталась лечить его народными средствами, сообщает в понедельник СУСК республики.

По информации ведомства, тело ребенка с обширными ожогами было обнаружено в воскресенье утром в квартире одного из домов поселка Наушки. Рядом с ним была мать, которая пояснила, что сын накануне вечером упал в кастрюлю с кипятком. По предварительным данным, дом, где проживала семья, не обслуживался коммунальными службами и был отключен от горячего водоснабжения. В субботу вечером мать мальчика вскипятила воду в большой кастрюле, чтобы помыться, отнесла и поставила ее в ванную, а затем пошла в соседнюю комнату за полотенцем.

"В этот момент в ванную забежал малыш, который залез на бортик и спрыгнул в кастрюлю с кипятком. Мать принялась оказывать помощь ребенку народными средствами, намазала обожженные участки тела гусиным жиром, а когда поднялась температура — дала жаропонижающее лекарство. При этом она сочла повреждения, полученные ребенком, не опасными и решила обратиться за медицинской помощью лишь следующим утром. Однако к утру ребенку стало хуже, и малыш скончался", — говорится в сообщении.

Кяхтинский межрайонный следственный отдел СУСК региона по данному факту начал доследственную проверку.