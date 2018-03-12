В Минздраве нашли нарушения при закупке лекарства от рассеянного склероза

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Минздрав России ограничил конкуренцию в закупке препарата для лечения рассеянного склероза, ограничив требования к поставке лекарства только одним вариантом дозировки, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"Комиссия ФАС России рассмотрела жалобу ЗАО "Биокад" на действия Минздрава РФ при проведении закупки на поставку лекарственного препарата "глатирамера ацетат", применяемого в лечении рассеянного склероза, с ценой контракта около 650 миллиона рублей", — говорится в сообщении ФАС.

"Антимонопольный орган выявил, что заказчик неправомерно установил требование о поставке препарата исключительно в дозировке 40 миллиграммов на миллилитр, в то время как на рынке представлены эквивалентные лекарственные средства в дозировке 20 миллиграммов на миллилитр", — поясняется в сообщении.

ФАС предписал Минздраву устранить нарушения и внести изменения в закупочную документацию.