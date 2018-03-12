В Петербурге от падения наледи пострадали семь человек за последние три дня

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Семь человек пострадали от падения наледи с крыш с 9 по 11 марта в Санкт-Петербурге, следственные органы проводят проверки, сообщает городское ГСУСК РФ.

"В Санкт-Петербурге в последнее время участились падения наледи на граждан. Так, с 9 по 11 марта 2018 года в Петроградском, Центральном и Адмиралтейском районах 7 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по всем фактам проводятся доследственные проверки.