В Петербурге задержали двух мужчин за ложные сообщения о бомбах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Двое "телефонных террористов" задержаны полицией Петербурга в воскресенье за сообщение о якобы готовящемся взрыве автомобиля возле школы на севере города и угрозу подрыва здания Сбербанка, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУ МВД.

В свою очередь источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что в воскресенье днём 48-летний гражданин Белоруссии сообщил по телефону в дежурную часть полиции о том, что возле школы 119 на Тимуровской улице припаркован автомобиль со взрывным устройством. Злоумышленник был задержан возле указанной им школы в нетрезвом состоянии.

Кроме того, источник сообщил, что в воскресенье поздно вечером 39-летний петербуржец позвонил в дежурную часть со стационарного телефона в своей квартире на Гранитной улице, заявив, что намеревается взорвать Сбербанк.

"По обоим случаям задержаны лица, предположительно, совершившие указанные звонки. В ходе проверки по их сообщениям ничего опасного обнаружено не было. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел", — отметил представитель ГУМВД.