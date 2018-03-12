В ЕАО школьница получила ожоги, пытаясь сделать селфи на электроподстанции

ХАБАРОВСК, 12 мар — РИА Новости. Четырнадцатилетняя девочка в Еврейской автономной области получила ожоги лица и рук после того, как перелезла через ограждение электроподстанции, чтобы сделать селфи, сообщает в понедельник прокуратура ЕАО.

"Установлено, что 11 марта 2018 года группа подростков находилась возле подстанции Октябрьского РЭС филиала ОАО "ДРСК – Электрические сети ЕАО" села Амурзет. Четырнадцатилетняя девочка перелезла через ограждение подстанции для того, чтобы сделать селфи на телефон, — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что девочка получила электрические ожоги лица, рук и ног второй степени. Она была госпитализирована, в настоящий момент ее жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что надзорное ведомство проводит проверку по этому чрезвычайному происшествию.

"Выясняются обстоятельства случившегося, будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение требований в области обеспечения безопасности на объектах повышенной опасности. Проведение проверки прокурором области взято на контроль", — говорится в сообщении.