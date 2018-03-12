На Урале мужчина выдумал угон машины, пытаясь избежать наказания за ДТП

ЧЕЛЯБИНСК, 12 мар – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело на жителя Челябинской области, который желая избежать наказания за совершенное ДТП, придумал угон своего автомобиля, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.

По данным полиции, в дежурную часть отдела МВД России по Красноармейскому району с заявлением об угоне транспортного средства обратился 38-летний мужчина, который сообщил, что оставил свой автомобиль "ЗАЗ Sens" рядом с домом, но спустя некоторое время его не обнаружил.

"Сотрудниками следственно-оперативной группы ОМВД России по Красноармейскому району обнаружен данный автомобиль с повреждениями в результате ДТП… Сотрудниками полиции установлено, что хозяин транспортного средства, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на припаркованное на обочине отечественное транспортное средство. С целью уйти от ответственности мужчина выдумал угон автомобиля", — говорится в сообщении.

Следственным отделом ОМВД России по Красноармейскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос), уточняется в сообщении. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, добавляет полиция.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавили в полиции.