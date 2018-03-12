В Кургане ударивший полицейского пенсионер заплатит 50 тысяч рублей штрафа

ЧЕЛЯБИНСК, 12 мар – РИА Новости. Суд назначил штраф в размере 50 тысяч рублей жителю Кургана, пенсионеру МВД, который ударил по лицу помощника оперативного дежурного в отделе полиции, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, в августе 2017 года мужчина был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Его привели в отдел полиции Кургана, где составили протокол об административном правонарушении. Пока его доставляли в комнату для административно задержанных, он ударил рукой в лицо помощника оперативного дежурного.

"Суд вынес обвинительный приговор 53-летнему пенсионеру МВД. Суд признал его виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Он признан виновным в "применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", уточняется в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.