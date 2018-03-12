Дебоширка напала на беременную пассажирку поезда Владивосток-Новосибирск

ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Группа дебоширов затеяла конфликт в поезде "Владивосток — Новосибирск", а одна из них ударила беременную пассажирку в живот, сообщил РИА Новости представитель линейного отдела МВД России на станции Уссурийск.

"Компания выпивала в вагоне-ресторане, им наряд сделал предупреждение. Когда они вернулись в вагон, то продолжили шуметь, и одна из пассажирок возмутилась, а потом позвала полицию. Одна женщина из компании в отместку пнула ее ногой в живот. Пассажирка была на восьмой-девятой недели беременности, но от медпомощи отказалась", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на дебоширку — 44-летнюю жительницу города Артема — был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", ее сняли с поезда на станции Ружино Приморского края.