В Челябинской области арестовали мужчину после избиения внучки сожительницы

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Суд в Челябинской области арестовал мужчину, подозреваемого в избиении пятимесячной внучки сожительницы, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ.

По версии следствия, 9 марта в квартире одного из домов Курчатовского района Челябинска подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с сожительницей нанес девочке множественные удары. Она была доставлена в больницу с ушибом головного мозга и переломом костей черепа.

"По ходатайству следователя СК судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения", — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего", добавляет СК.