В Челябинской области арестовали мужчину после избиения внучки сожительницы

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Суд в Челябинской области арестовал мужчину, подозреваемого в избиении пятимесячной внучки сожительницы, возбуждено уголовное дело, сообщает СК РФ.
"По ходатайству следователя СК судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения", — говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего", добавляет СК.