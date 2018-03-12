В Тульской области в ДТП погибли два человека

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Два человека погибли и двое получили травмы при столкновении пяти автомобилей, включая грузовик, в Тульской области утром в понедельник, сообщило УМВД по региону.

По данным полиции, ДТП произошло на автодороге М2 около 7.55 мск.

"По предварительным данным, водитель двигавшейся в северном направлении "Нивы", совершая обгон, допустил касательное столкновение с ехавшим попутно "Опелем". В результате этого иномарка, предположительно, выехала на встречную полосу, где столкнулась поочерёдно с грузопассажирской "Газелью", полуприцепом "Вольво" и "Ниссаном", — говорится в сообщении.

"В результате ДТП погибли 2 женщины в салоне "Опеля" и пострадали мужчина и женщина в "Ниссане", — сообщает полиция.

Сотрудники ГИБДД выясняю все обстоятельства произошедшего, устанавливают личности погибших и пострадавших.