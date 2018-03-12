В Волгоградской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве сына

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Двадцатишестилетняя жительница Волгоградской области, подозреваемая в удушении своего девятимесячного ребенка, заключена под стражу, сообщается на сайте СК РФ.

"Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователями продолжаются поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения тела ребенка", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, после совершения преступления женщина подарила коляску и вещи убитого ребенка своей подруге. Также она рассказала другу по телефону, что уронила сына в ванную, после чего похоронила его. Во время допроса женщина пояснила, что не хотела иметь второго ребенка и решила избавиться от него.

Ранее сообщалось, что 1 марта 2018 года девушка вместе с ребенком уехала в Волгоград, где по улице Ткачева сняла посуточно квартиру, а 4 марта задушила своего ребенка, после чего выбросила тело в мусорный бак и уехала в город Волжский. Полицейские узнали о преступлении после того, как мать подозреваемой сообщила об ее исчезновении. Было возбуждено уголовное дело.