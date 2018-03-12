В Астрахани пять человек пострадали в ДТП с маршруткой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мар – РИА Новости. Пять человек пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси в Астрахани в понедельник утром, сообщает УМВД России по Астраханской области.

Авария произошла около 8.00 (7.00 мск) на перекрестке улиц Академика Королева и Коммунистической. По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Toyota не уступил дорогу маршрутному такси № 82. От удара микроавтобус опрокинулся.

"В результате ДТП пострадали пять пассажиров "Газели" – это 42-летняя женщина, мужчины в возрасте 22, 27 и 45 лет, а также 6-летний мальчик. С различными травмами они были доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится административное расследование.