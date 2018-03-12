Следствие установило личности школьниц, избивших сверстницу в Барнауле

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Следователи установили личности 15-летних школьниц, избивших сверстницу в Барнауле. Все происходящее девушки сняли на телефон, после чего видео выложили в соцсети, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

По предварительным данным, 9 марта между подростками произошел конфликт, в ходе которого две 15-летние девочки избили сверстницу в подъезде дома. Несовершеннолетняя получила ушибы, ее здоровью ничего не угрожает.

"После получения сообщения следователями незамедлительно были проведены первоначальные проверочные мероприятия, в том числе <…> опрошены участники и свидетели произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести причиненного вреда здоровью. В настоящее время установлены все участники происшествия, которые опрошены следователями в установленном законом порядке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что материал проверки передан в четвертый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Алтайскому краю.